Qualcomm wil geen bestuurders Broadcom

De Amerikaanse chipproducent Qualcomm staat niet te springen om te worden overgenomen door branchegenoot Broadcom. Het bestuur van de overnameprooi kan zich daarom ook niet vinden in de nominatie van elf nieuwe bestuurders die door Broadcom zijn voorgedragen.

Broadcom is bereid 105 miljard dollar te betalen. Dat bedrag is volgens Qualcomm, dat op zijn beurt bezig is om het Nederlandse NXP in te lijven, te laag.

Nu richt Broadcom zich met de nominatie van bestuurders direct tot de aandeelhouders van Qualcomm. Zij hebben in maart het lot van het bestuur in handen tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Broadcom verplicht Qualcomm met de stap om tekst en uitleg te geven over de reden waarom Qualcomm denkt als alleenstaand bedrijf beter af te zijn.

Volgens Qualcomm hebben de genomineerden niet voldoende bagage om het bedrijf vooruit te helpen in een periode waarin dan ook goedkeuringen moeten worden verkregen.