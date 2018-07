Qualcomm staakt overnamepoging NXP

De Amerikaanse chipreus Qualcomm stopt zijn poging om de Nederlandse branchegenoot NXP over te nemen. Qualcomm is al sinds 2016 bezig om NXP, de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips, maar staakt die overnamepogingen, omdat de Chinese autoriteiten door het handelsconflict tussen China en de VS geen toestemming geven voor de overname.

Het zou met een transactie van 44 miljard dollar de grootste overnamedeal in de chipindustrie tot nu toe zijn geweest. Qualcomm zal het overnameaanbod aan het eind van de dag intrekken, kondigde topman Steve Mollenkopf bij de toelichting op de kwartcijfers aan. Hij verwacht geen verandering in het huidige geopolitieke klimaat.

Op donderdagochtend 05.59 uur verloopt de periode waarbinnen de deal geregeld moet zijn. Het bedrijf is van plan in plaats van de overname eigen aandelen te kopen ter waarde van 30 miljard dollar. Qualcomm zal NXP volgens de afspraken een vergoeding van 2 miljard dollar moeten betalen.