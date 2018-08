Qualcomm schikt met autoriteiten Taiwan

Chipmaker Qualcomm is een schikking overeengekomen met Taiwanese mededingingsautoriteiten. Die legden de Amerikanen eerder een boete op van circa 778 miljoen dollar vanwege de manier waarop Qualcomm de prijzen voor zijn chips en licenties bepaalt. De boete is nu verlaagd tot 93 miljoen dollar. Daarnaast zal Qualcomm de komende vijf jaar 700 miljoen dollar investeren in productielocaties in het land.

Qualcomm, dat eigenaar is van veel patenten die noodzakelijk zijn voor het maken van een mobiele telefoon, zou een monopoliepositie hebben. Door te weigeren producten te leveren en licenties te geven aan bedrijven die niet aan de eisen van het Amerikaanse bedrijf voldeden, maakten zij daar misbruik van.

De chipmaker zal de komende jaren om de zes maanden rapporten moeten verstrekken aan Taiwanese functionarissen om te laten zien dat het te goeder trouw onderhandelt met producenten van mobiele telefoons. Ook zal Qualcomm octrooilicenties moeten aanbieden aan rivaliserende chipmakers.