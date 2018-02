„Qualcomm peilt aandeelhouders NXP”

Chipreus Qualcomm heeft afgelopen weekend zijn oor te luister gelegd bij aandeelhouders van het Nederlandse NXP. De Amerikanen willen het Eindhovense bedrijf graag inlijven, maar aandeelhouders zijn vooralsnog niet akkoord gegaan met een bod van 110 dollar per aandeel, oftewel 47 miljard dollar. Qualcomm wilde te weten komen wat investeerders wel een schappelijke prijs vinden.

De Amerikaanse zender CNBC bracht het nieuws over Qualcomm naar buiten. Daarbij werd op basis van ingewijden een verhoging van de prijs tot 120 dollar per aandeel als mogelijkheid genoemd.

De chipreus deed ruim een jaar geleden al een overnamevoorstel, maar kreeg nog maar weinig aandeelhouders mee. Onder meer de activistische investeerder Elliot Advisors ligt dwars. De aanmeldingstermijn is inmiddels al meerdere keren verlengd. Qualcomm zet het bod door als 80 procent van de stukken is aangemeld.

De Amerikanen kreeg onlangs onder voorwaarden groen licht vanuit Brussel voor de overname van het chipbedrijf. Die goedkeuring liet meer dan een jaar op zich wachten. Qualcomm weigerde tegen CNBC op de kwestie in te gaan.

Qualcomm zelf staat overigens in het vizier van branchegenoot Broadcom. Dat bedrijf heeft een vijandig bod van zo’n 105 miljard dollar uitgebracht op Qualcomm. Voorwaarde is wel dat de overname van NXP doorgaat voor de afgesproken prijs, of helemaal wordt afgeblazen.