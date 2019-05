Qualcomm onderuit op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen aan de nieuwe sessie begonnen. Andermaal gaat de aandacht van beleggers uit naar het slepende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. De VS zouden van plan zijn om meerdere Chinese beveiligingsbedrijven op de zwarte lijst te zetten. Eerder beloofde het Huawei in de ban te doen. Verder sprong de koersval van chipmaker Qualcomm in het oog.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent lager op 25.811 punten. De brede S&P 500 verloor ook 0,3 procent tot 2857 punten en techgraadmeter Nasdaq speelde 0,2 procent kwijt tot 7769 punten.

Qualcomm verloor 9 procent aan beurswaarde. Volgens een Amerikaanse rechter heeft de chipmaker misbruik gemaakt van zijn marktmacht bij onderhandelingen over licenties in een zaak die was aangespannen door toezichthouder FTC. Qualcomm wordt nu zeven jaar onder toezicht geplaatst.

Verder zorgden bedrijfscijfers voor reuring. Doe-het-zelfketen Lowe’s (min 8,9 procent) kwam met een winstwaarschuwing op de proppen. Ook warenhuisketen Nordstrom (min 8,7 procent) opende met dieprode cijfers na teleurstellende cijfers en eveneens een winstalarm. Winkelbedrijf Target maakte een koerssprong van 7,4 procent dankzij beter dan verwachte resultaten.