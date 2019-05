Qualcomm krijgt miljarden van Apple

De Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm krijgt 4,5 miljard tot 4,7 miljard dollar van Apple wegens niet-betaalde licenties. De bedrijven lagen jarenlang met elkaar overhoop.

Apple wilde eerder niet ingaan op de hoogte van de schikking. Qualcomm gaf nu bij de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers wél openheid van zaken. Apple betichtte Qualcomm van misbruik van zijn machtspositie op de markt voor mobiele chips en schortte daarom de betalingen aan het bedrijf op.

De bedrijven bereikten twee weken geleden een akkoord over afwikkeling van de kwestie. Naast de eenmalige miljardenbetaling werd ook een meerjarige gebruikersovereenkomst getekend voor de technologie van Qualcomm.

De Amerikaanse chipreus behaalde in het voorbije kwartaal een omzet van 5 miljard dollar, een daling van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst verdubbelde naar 330 miljoen dollar.

Voor het derde kwartaal rekent Qualcomm op een omzet van 9,2 miljard tot 10,2 miljard dollar, met dank aan de schikking met Apple. Afgezien van de klapper die het bedrijf maakt door Apple, stelden de verwachtingen analisten over het algemeen teleur. Het bedrijf lijkt nog steeds last te hebben van zwakke vraag in China.