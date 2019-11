Qualcomm kijkt vooruit op gouden tijden met 5G

De Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm voorziet betere tijden nu de smartphonemarkt weer gaat aantrekken met de uitrol van nieuwe, snelle 5G-netwerken wereldwijd. De omzetverwachtingen van het concern waren beter dan waar analisten gemiddeld van uitgingen, evenals de cijfers over het voorbije kwartaal die eveneens sterker waren dan gedacht.

Qualcomm heeft zijn omzet al vijf jaar op rij zien krimpen. De opkomst van 5G moet daar verandering in brengen. De nieuwe generatie mobiel internet wordt nu langzaam maar zeker uitgerold in verschillende landen en de eerste telefoonfabrikanten komen met geschikte toestellen.

Het Amerikaanse concern liet verder weten nog geen akkoord te hebben met Huawei. De Chinese smartphonemaker mag door Amerikaanse sancties geen zaken meer doen in de VS. Qualcomm wacht nog op betalingen voor gebruik van technologie. Qualcomm levert chips aan de meeste smartphonebouwers ter wereld, maar Huawei is op dat vlak redelijk zelfvoorzienend. Het bedrijf groeit sinds de Amerikaanse sancties in eigen land erg hard en teert in op het marktaandeel van klanten van Qualcomm.

Qualcomm liet verder weten Akash Palkhiwala aan te stellen als nieuwe financieel topman. Die functie bekleedde hij al op interimbasis.