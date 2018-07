Qualcomm: geen verlenging meer voor deal NXP

De Amerikaanse chipreus Qualcomm vraagt niet meer om een verlenging van de termijn om zijn Nederlandse branchegenoot NXP over te nemen, als de deal niet op donderdagochtend 05.59 uur Nederlandse tijd rond of bijna rond is. Dat onderstreept Qualcomm woensdagavond in een verklaring.

Qualcomm is al sinds 2016 bezig om NXP, de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips, in te lijven en vindt het nu wel welletjes. Aandeelhouders en vrijwel alle toezichthouders zijn al akkoord. Het is alleen nog wachten op goedkeuring uit China, maar dat is door het handelsconflict tussen China en de VS nu erg moeilijk.

Er moet komende uren dus nog wel een heel concreet resultaat worden geboekt, anders is het over en uit. Op de genoemde tijd verloopt de periode waarbinnen de deal geregeld moet zijn. Lukt dat niet, dan gaat de transactie ter waarde van 44 miljard dollar niet door. Qualcomm zal NXP volgens de afspraken dan een vergoeding van 2 miljard dollar moeten betalen.

Maar dan is er geen man overboord bij de Amerikanen. Die zullen dan namelijk voor een bedrag tot 30 miljard dollar aandelen gaan inkopen om aandeelhouders te paaien.