„Qatar wil groter aandeel in Deutsche Bank”

Qatar overweegt zijn aandeel in Deutsche Bank te vergroten. De Duitse zakenkrant Handelsblatt leidt dat af uit een uitspraak van Yousuf Mohamed Al-Jaida, de topman van het staatsbedrijf Qatar Financial Center.

„Wij gaan investeren in een grote financiële instelling in Duitsland. Dat is besproken in de marge van het Doha Forum en zal binnenkort officieel bekend worden gemaakt”, zei hij tegen de krant. Welke instelling dat is wilde hij niet zeggen, alleen dat het een leningverstrekker is waarin Qatar al een aandeel heeft. Dat, plus het feit dat CEO Christian Sewing van Deutsche Bank de enige Duitse topmanager was die deelnam aan het Doha Forum, wijst vrijwel zeker op Deutsche Bank, schrijft Handelsblatt.

De regerende koninklijke familie van het aardgas- en oliestaatje is een van de grootste aandeelhouders van Deutsche Bank. De Qatari’s hebben 6,1 procent van de bank in handen. Worden derivatenposities meegeteld, dan komt het aandeel op ruim 9 procent.