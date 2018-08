„Qatar investeert 15 miljard dollar in Turkije”

Qatar heeft toegezegd 15 miljard dollar te investeren in Turkije. Het geld wordt doorgesluisd naar de Turkse financiële markten en de bankensector, aldus het Turkse staatspersbureau Anadolu.

De investering werd aangekondigd na een ontmoeting van de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in Ankara op woensdag. De ministers van Financiën van beide landen waren ook aanwezig bij de bijeenkomst.

Na bekendmaking van de investering door Qatar ging de koers van de Turkse lira omhoog. De lira heeft juist flink aan waarde verloren door zorgen over het economisch beleid van Erdogan en de toenemende spanningen tussen Ankara en Washington vanwege de ruzie over de Amerikaanse predikant Andrew Brunson die in Turkije vastzit.