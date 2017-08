Qantas wil vanaf Sydney op Londen vliegen

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas Airways wil binnen vijf jaar een directe verbinding tussen Sydney en Londen hebben gerealiseerd. De vlucht naar Londen, waar circa twintig uur voor staat, zou de langste verbinding ter wereld worden. Ook vanuit New York moet in één keer naar Sydney kunnen worden gevlogen.

Qantas is voor de recordafstand wel afhankelijk van vliegtuigmakers als Airbus en Boeing die een vliegtuig zullen moeten ontwikkelen die de afstand kan afleggen. De directe verbinding zou betekenen dat de tijd die reizigers kwijt zijn om in Sydney te komen met vier uur wordt ingekort. In maart volgend jaar gaat Qantas al direct vanuit Perth naar Londen vliegen.

Qantas deed zijn plan uit de doeken bij de presentatie van de jaarcijfers. Het concern gaat voor de vierde keer in twee jaar tijd aandelen inkopen. Dit keer gaat het om een bedrag van omgerekend bijna 250 miljoen euro.

Met het nieuwe inkoopprogramma komt het totaalbedrag dat Qantas sinds 2015 aan eigen aandelen uitgaf uit op 2,1 miljard Australische dollar (1,4 miljard euro). Het programma is onderdeel van de omvangrijke herstructurering van het bedrijf onder leiding van bestuursvoorzitter Alan Joyce.

Qantas sloot het gebroken boekjaar dat liep tot en met juni af met een operationele winst van 1,4 miljard Australische dollar. Dat betekende een daling van bijna 9 procent. Qantas voelt de druk van buitenlandse concurrenten, die zorgde voor een flinke prijzenslag in de markt voor vliegtickets. Evengoed presteerde Qantas beter dan door kenners werd voorzien.