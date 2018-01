PvdA wil spoeddebat over kwestie Shell-NAM

De PvdA heeft een spoeddebat met minister Eric Wiebes van Economische Zaken aangevraagd. Aanleiding is een bericht in Trouw, dat Shell zich mogelijk zou onttrekken aan aansprakelijkheid voor aardbevingsschade als gevolg van gaswinning door dochterbedrijf NAM. Dat zou zijn gebeurd door de zogenoemde 403-aansprakelijkheidsverklaring in te trekken.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt dat „ongegeneerd. Toonbeeld van maatschappelijk onverantwoord ondernemen”, aldus het Kamerlid in een toelichting. „Dit maakt onderdeel uit van een chantagepolitiek. Daarbij heeft Shell gezegd; als wij minder gas mogen winnen, dan vergoeden we ook de schade in het gebied niet meer.”

Volgens Nijboer is het duidelijk dat Shell met deze constructie „zijn kernaansprakelijkheid wil ontlopen”. „Ik wil van Shell en ook van medeaandeelhouder in NAM ExxonMobil horen dat zij de komende jaren garant staan voor Groningen. Wat hier gebeurt is moreel verwerpelijk.”

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren vindt dat Shell de getroffen Groningers in de steek laat. „Wel winsten pakken maar net voordat het op vergoeden aankomt zet deze machtige multinational een klein zinnetje in hun jaarverslag en weg zijn ze.”

Volgens haar moet „de staat nu zorgen dat deze multinational gewoon verantwoordelijk blijft en alle schade betaalt en dat niet de burger de rekening betaalt voor de Shell”.

Kamerlid Sandra Beckerman van de SP twittert: „Shell verdubbelt jaarwinst. 15,7 miljard dollar. Laat zich door Rutte III fêteren met afschaffing dividendbelasting. Laat Groningen stikken door NAM op afstand te zetten en mogelijk verantwoordelijkheid te ontlopen voor schade #gaswinning#aardbevingen Wat een koninklijk bedrijf!”