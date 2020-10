PvdA: nieuwe lockdown vraagt om crisisbanen en gerichte steun

Het kabinet moet met een nieuw steunplan voor ondernemers en werknemers komen, met daarin onder meer crisisbanen en sectorspecifieke steun. Daar vraagt oppositiepartij PvdA om, nu Nederland in een nieuwe ‘gedeeltelijke lockdown’ zit.

Het kabinet beraadt zich momenteel over de optie om het bestaande steunpakket uit te breiden. Dit pakket werd aangekondigd in een andere fase van de crisis. Om de tweede golf in te dammen, heeft het kabinet verregaande maatregelen moeten treffen, die ook de economie hard raken. Vooral de horeca en de evenementensector hebben het zwaar.

De PvdA wil voor die sectoren specifieke steun. Het gaat om maatregelen die ongeveer 1 miljard euro zullen kosten. Daarnaast moet de loonsubsidie NOW niet worden afgebouwd: de loonkostenvergoeding moet op 90 procent blijven na 1 januari, vindt de PvdA.

De partij wil verder dat het kabinet 10.000 crisisbanen creëert, in bijvoorbeeld zorgondersteuning, het onderwijs of bron- en contactonderzoekers bij de GGD’en. Zo moet worden voorkomen dat mensen in de WW of de bijstand terechtkomen. Hiervoor zet het kabinet, als het aan de PvdA ligt, een half miljard opzij.

De sociaaldemocraten blijven ook inzetten op werkgarantie, een belangrijk punt bij de invoering van het derde steunpakket. Bedrijven die steun van de staat krijgen en toch mensen moeten ontslaan, moeten meer doen om die mensen aan een baan te helpen in een sector waar juist een tekort aan arbeidskrachten is.

Aanstaande maandag komen de verantwoordelijke ministers naar verwachting met meer informatie over eventuele uitbreiding van de steun. Bij de invoering van eerdere economische pakketten was steun van de oppositie, voornamelijk GroenLinks en PvdA, belangrijk voor het kabinet. Zo hopen de bewindspersonen zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor de plannen. De PvdA wil dat het kabinet deze punten meeweegt als het toch besluit extra economische steunmaatregelen aan te kondigen.