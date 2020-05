Puzzelbedrijf Keesing breidt uit in Scandinavië en Italië

Puzzelbedrijf Keesing heeft overnames gedaan in Scandinavië en Italië. De onderneming die jaarlijks onder meer ruim 100 miljoen puzzelboekjes uitgeeft maakte bekend het puzzelportfolio van het Zweedse Dohi en de meeste van de puzzelactiviteiten van PRS in Italië over te nemen. Financiële details van de deals werden niet bekendgemaakt.

In Zweden breidt Keesing door de deal zijn aanwezigheid in het land uit. Eerder werden er al twee overnames gedaan. De activiteiten van Dohi worden ondergebracht bij het kantoor van Keesing in Stockholm. Met een meerderheidsbelang in de puzzelactiviteiten van PRS zet Keesing zijn eerste stappen in Italië, waar het ook een kantoor opent.

Sinds de verzelfstandiging van Keesing in september 2017 heeft de onderneming negen overnames gedaan. Het bedrijf is momenteel vertegenwoordigd in vijftien Europese landen. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam. Wereldwijd werken bij Keesing 350 mensen in negen landen.