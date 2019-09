Purdue vraagt faillissementsbescherming aan

De Amerikaanse geneesmiddelenfabrikant Purdue Pharma heeft bescherming tegen vorderingen van schuldeisers aangevraagd. De stap werd al enige tijd voorzien, het bedrijf is als hoofdrolspeler in de opiatencrisis in de Verenigde Staten bezweken onder de druk van duizenden rechtszaken.

Purdue kan nu proberen om het bedrijf te herstructureren en de basis te leggen om een recent schikkingsvoorstel uit te voeren. Purdue, de maker van de zeer sterke pijnstiller OxyContin, bereikte onlangs een voorlopige schikking in meer dan 2000 rechtszaken. De farmagigant zou daar 10 tot 12 miljard dollar mee kwijt zijn. Verschillende partijen zijn het overigens niet met de schikking eens, dus de rechtszaken zijn nog niet achter de rug.

In de VS sterven elke dag 130 mensen door een overdosis van een morfine-achtige pijnstiller. OxyContin wordt gezien als het medicijn waar de Amerikaanse verslavingscrisis mee is begonnen. De rechtszaken tegen Purdue waren onder meer aangespannen door steden, ziekenhuizen, vakbonden en indianenstammen.