Pulsvissers verliezen kort geding

Negentien Noordzeevissers die uitstel claimden van het verbod op de pulstechniek dat voor hen op 1 juni inging, hebben hun kort geding tegen de staat verloren. Dat maakte belangenorganisatie VisNed vrijdag bekend.

De vissers wilden dat minister Carola Schouten (LNV) gebruik zou maken van het feit dat het Europese verbod op de pulsvisserij (vissen met behulp van elektriciteit) nog niet officieel van kracht is. Dat is naar verwachting pas in de loop van juli het geval. In maart verlengde de bewindsvrouw de vergunningen van 35 pulskotters die omstreeks april zouden aflopen met eenzelfde redenering tot eind mei.

De voorzieningenrechter in Rotterdam heeft de vordering van de vissers afgewezen. „De rechter overweegt dat het begrijpelijk is dat de vissers uit de context van informatie van het ministerie een koppeling maken met de ingangsdatum van de nieuwe Europese verordening, maar lag er geen harde toezegging dat de minister dat ook zou doen”, meldt secretaris Geert Meun van VisNed.

Het is volgens Meun niet mogelijk tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Nog niet alle pulskotters zijn omgebouwd naar een alternatieve vangsttechniek –in de meeste gevallen de traditionele boomkorvisserij. Er is onder meer een achterstand met de levering van nieuw netwerk uit Spanje en China.

Onderhandelaars van het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie bereikten in februari een akkoord dat voorziet in afschaffing van de pulsvisserij. Per 1 juli 2021 is de techniek, die door Nederlandse vissers is ontwikkeld en vrijwel uitsluitend door Nederlanders wordt toegepast en onder meer een forse brandstofbesparing oplevert, verboden. Tot dan geldt voor een klein aantal schepen een overgangsregeling.