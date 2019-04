Pulsvissers demonstreren in Straatsburg

Medewerkers van Visserijcoöperatie Urk bouwen dinsdag in alle vroegte voor het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg een ‘decor’ voor de demonstratie van pulsvissers later op de ochtend.

De Urkers hebben een kraanwagen meegenomen die een pulsnet omhoog hijst. Naast de kraanwagen staat een vrachtwagen van vistransporteur Vebatrans, die beschilderd is met een foto van de Noordzeekotter OD-6 uit Ouddorp en de tekst “Fishing loves nature”. Tientallen vissers uit Urk, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland zijn met familieleden en sympathisanten onderweg naar Straatsburg.

puls

Ze willen voor het parlementsgebouw aandacht vragen voor het volgens hen duurzame karakter van de pulstechniek. Hun schepen gebruiken in vergelijking met de traditionele boomkorvisserij tot de helft minder brandstof en stoten dus minder CO2 uit. Ook wordt de zeebodem minder beroerd en is er minder ongewenste bijvangst. Het Europees Parlement dreigt de methode dinsdag echter definitief in de ban te doen.

De pulsvisserij, waarbij tong en schol tijdens het vissen met behulp van zwakstroomstootjes van de zeebodem wordt opgeschrikt, is door Nederlandse vissers ontwikkeld. Zo’n tachtig schepen hebben ontheffing om ermee te werken. Franse milieuactivisten en kleinschalige Franse kustvissers hebben de afgelopen jaren een lobby gevoerd om de techniek te verbieden.

Begin 2018 sprak het Europees Parlement zich daar voor uit, waarna onderhandelingen startten met de Europese Commissie en de EU-lidstaten. Deze zogeheten triloog leverde in februari een akkoord op dat voorziet in een verbod per 1 juli2021. Het Europees Parlement stemt dinsdagmiddag over goedkeuring van dat akkoord.

Vanaf 1 juni aanstaande komt het merendeel van de Nederlandse vergunningen al te vervallen, zo is de verwachting. Nederlandse europarlementariërs doen dinsdag een ultieme poging om via een extra stemming het dreigende verbod tegen te houden en de pulsvisserij juist vrij te geven.