Pulsvissers bouwen schepen noodgedwongen weer om

In vissershavens wordt dezer dagen hard gewerkt aan de ombouw van pulskotters naar de verouderde boomkortechniek. Op 31 december vervalt de pulsvergunning van twintig schepen.

Afgelopen zomer moesten al 37 vissers hun pulstuig vervangen. Van de 79 Nederlandse pulskotters mogen er nu nog 22 doorvissen tot halverwege 2021.

Bij het ”pulsen” worden bodemvissen als tong en schol met stroomstootjes opgeschrikt, zodat ze omhoog zwemmen en in het net komen. De techniek is door Nederlandse vissers ontwikkeld als milieuvriendelijk alternatief voor de boomkorvisserij, waarbij dit ‘wekken’ gebeurt met kettingen die over de zeebodem slepen. De pulskor vergt minder motorvermogen waardoor tot 50 procent brandstof wordt bespaard.

Ondanks dit milieuvoordeel besloot Europa afgelopen voorjaar onder Franse druk het elektrisch vissen geheel te verbieden. Protesten van de Nederlandse regering en visserijorganisaties sorteerden geen effect.

Schadepost

In de haven van Harlingen was de bemanning van de UK 227 uit Urk vrijdag bezig met de ombouwoperatie. Technici van de Urker visserijcoöperatie hielpen daarbij.

Schipper Simon van Slooten zegt dat het oude materiaal (pulsmodules, netten, kabels en lieren) in één klap waardeloos is geworden, een schadepost van 275.000 euro. Een deel ervan kan mogelijk nog worden benut door de NG 12, een Duitse pulskotter die ook eigendom is van het familiebedrijf. „Die mag nog blijven pulsen.”

Zeker is dat de verdiensten dit jaar fors lager zullen uitpakken. „We verbruiken straks 15.000 tot 20.000 liter gasolie extra per week. Dat kost ons op jaarbasis 400.000 euro. Daar komt bij dat we zonder puls minder tong en meer schol zullen vangen. Om het werk aan te kunnen, moeten we een extra man aan boord nemen”, zegt de schipper.

Er loopt nog onderzoek naar de langetermijneffecten van puls. Afhankelijk van de uitkomst blijft de deur voor de techniek op een kiertje staan. Van Slooten heeft echter weinig hoop. „Nederland heeft niets te zeggen. Wat Frankrijk wil, gebeurt.”