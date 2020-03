Psychische steun voor boeren in coronacrisis

Landbouworganisatie LTO Noord gaat boeren die in problemen komen door de coronacrisis psychosociale hulp aanbieden. Juist boeren kunnen door die crisis in een isolement komen, zegt voorzitter Dirk Bruins.

Waar hebben boeren nu mee te maken?

„In verschillende sectoren zien boeren omzet wegvallen. Denk aan de teelt van bloemen en planten. Boeren die aardappelen telen voor friet zien hun markt helemaal wegvallen door de sluiting van de horeca. De komende tijd kunnen landen hun grenzen sluiten voor bepaalde producten. Dan kunnen boeren hun producten niet meer exporteren en zorgt ook dat voor druk op hun inkomen.”

Wat doet dat met boeren?

„Dat zorgt voor heel lastige situaties, omdat ze hun rekeningen en medewerkers niet meer kunnen betalen. Ondernemers hebben geen vangnet van bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering. Daardoor kan de druk oplopen. Boeren wonen al minder tussen de mensen dan de gemiddelde Nederlander. Hierdoor kunnen boeren in een isolement komen.”

Wat gaat LTO precies doen?

„Wij bieden een loket waar boeren naartoe kunnen bellen. Mensen met ervaring in de land- en tuinbouw, en die vaak al wat ouder zijn, kunnen hen dan psychisch steunen. Of ze worden doorverwezen naar instanties. Boeren hoeven dus niet zelf te zoeken. We doen dit altijd al, maar hebben nu extra capaciteit beschikbaar gesteld.”

Hoeveel boeren bellen er nu?

„Daar heb ik geen cijfers over. Maar uit ervaring weten we dat het aantal oploopt als iets ernstigs gebeurt. Dat zagen we bijvoorbeeld ook bij de beperking van de fosfaatrechten. Soms bellen boeren over de uitwerking van een bepaalde regel, maar zit er een groter probleem achter. Wij leiden onze mensen op om te zien wat er echt aan de hand is. Soms belt een partner, of ouders. Ik ben wel eens gebeld door een vader die bezorgd was over zijn zoons die in een lastig parket zaten.”

U bent zelf melkveehouder; wat doet de coronacrisis met u?

„Op dit moment is er met de melkprijs nog niet zoveel aan de hand. Ik heb daarnaast een jong gezin. Mijn vrouw werkt in het onderwijs en heeft de handen vol. Dat betekent dat ik de kinderen moet helpen met hun huiswerk. Ik maak mij wel zorgen over wat er gebeurt als deze situatie langer aanhoudt en medewerkers ziek worden of grenzen dichtgaan. Denk bijvoorbeeld aan boeren die zaden nodig hebben om te zaaien voor het nieuwe seizoen.”

Hoe houdt u de moed erin?

„Ik ben positief ingesteld. En ik merk dat het kabinet de ernst van deze crisis ziet en ook de situatie van boeren serieus neemt. Als ondernemer loop je altijd risico, maar het kabinet is bereid oplossingen te zoeken. Verder ervaar ik ook steun aan het geloof. Je weet dat je er niet alleen voor staat.”

Wat zegt u tegen boeren die met de handen in het haar zitten?

„Het is bijna een dooddoener, maar: praat erover. Als je er alleen mee blijft zitten, kom je er niet uit en kom je in een negatieve spiraal terecht. Terwijl het helpt als je er met anderen over kunt praten. Er zijn veel mensen bereid te helpen. Maak daar vooral gebruik van.”