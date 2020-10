Proximus ruilt Huawei in voor Nokia en Ericsson

De Belgische telecomoperator Proximus gaat zijn snelle mobiele 5G-internet uitrollen met de hulp van het Finse Nokia en het Zweedse Ericsson. Daarmee wordt afscheid genomen van de huidige Chinese leverancier Huawei. Volgens Proximus speelde de druk vanuit de autoriteiten om Chinese technologie uit de kritieke 5G-infrastructuur te weren geen rol bij de beslissing.

De Chinese telecomreus ligt vooral vanuit de Verenigde Staten al geruime tijd onder vuur. De Amerikanen verdenken Huawei van spionage door de Chinese overheid. Verschillende Europese landen werden in het verleden door de VS gewaarschuwd om voor de uitrol van 5G niet in zee te gaan met Huawei.

Lange tijd bleef Proximus Huawei openlijk verdedigen. Zo benadrukte de directie van de telecomoperator vorig jaar nog dat er geen aanwijzingen zijn voor concreet gevaar. Daarbij zou Huawei in vergelijking met de Europese spelers verder zijn op technologisch gebied en ook voordeliger.

Eind juni besliste de Nationale Veiligheidsraad van België om „strenge veiligheidsvoorwaarden” op te leggen aan de toekomstige kritieke 5G-infrastructuur om „niet-wenselijk gebruik te voorkomen”. Hoewel de regering de naam Huawei nooit vermeldde, lijkt de maatregel vooral tegen Chinese infrastructuur te zijn gericht.

In juli verklaarde KPN nog dat er geen Huawei-verbod door de Nederlandse overheid wordt verwacht. Het bedrijf gebruikt telecomapparatuur van het Chinese technologieconcern, maar naar eigen zeggen niet in kritieke delen van het netwerk.