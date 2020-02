Providers halen één voor één 3G-netwerk uit de lucht

Bijna ongemerkt viel dinsdag het doek voor het 3G-netwerk van Vodafone. Voor klanten rest het 4G-netwerk, óók als hun apparaat alleen 3G ondersteunt.

Om het 3G-netwerk uit te schakelen, is meer nodig dan een druk op een knop, vertelt woordvoerder René Loman van Vodafone dinsdag: „Nog tot eind van de maand vindt een technische uitfasering plaats.”

Als de belangrijke systemen stap voor stap zijn uitgeschakeld, houdt het 3G-netwerk van Vodafone eind februari echt op te bestaan.

Een echte verrassing is dat niet: sinds 2017 verkocht de provider al geen abonnementen meer met toestellen die alleen 3G-technologie ondersteunen. Klanten die tóch bewust voor een apparaat met 3G-ondersteuning kozen, ondervinden volgens Loman geringe gevolgen: „Het toestel schakelt automatisch over naar 2G. Dat leidt tot een iets lagere geluidskwaliteit en minder snel internet.”

Hoewel 3G in de afgelopen jaren een prominente rol in het telecomlandschap innam, was de technologie na de introductie in 2004 niet meteen populair. Door de hogere frequenties hadden telefoons aanzienlijk minder bereik. De vele extra masten die voor landelijke dekking nodig waren, stuitten bovendien op weerstand van burgers. „Met de kennis van nu is de 3G-technologie minder efficiënt”, stelt Loman. „Je kunt de frequentiebanden dus beter benutten en efficiënter inzetten met het 4G-protocol.”

Ondanks de keuze om 3G-ondersteuning te beëindigen, besloot Vodafone om voorlopig nog niet de stekker uit het 2G-netwerk te trekken. Reden daarvoor zijn de vele apparaten die via een 2G-modem kleine hoeveelheden data verzenden. Het 2G-netwerk blijft bovendien als back-up dienen.

Vodafone is niet de enige telecomprovider die afscheid neemt van zijn oude telecomnetwerken, maar wel de eerste die het 3G-netwerk niet langer aanbiedt.

KPN belooft zijn 2G- en 3G-netwerken nog tot 2022 in de lucht te houden, T-Mobile gaf eerder aan op 15 november 2020 zijn 2G-netwerk uit te schakelen.

Wanneer 5G, de opvolger van de 4G-technologie wordt geïntroduceerd, kan de Vodafone-woordvoerder nog niet zeggen. „Naast de netwerkinfrastructuur spelen ook de aangekondigde frequentieveilingen en de verplaatsing van het station in het Friese Burum een rol. De lancering van 5G is dus een kwestie van tijd.”