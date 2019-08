Protesten Hongkong dempen groei economie

De aanhoudende protesten in Hongkong hebben hun weerslag op de economische groei in de financiële hub. De speciale Chinese regio heeft fors gesneden in de groeiverwachtingen van de economie voor dit jaar.

Die groei is vrijwel tot staan gebracht met een verwachte groei van tussen de 0 en 1 procent. Eerder verwachte de regering van Hongkong een groei van tussen de 2 en 3 procent.

Het snijden in de groeiverwachting komt niet helemaal als een verrassing. In het tweede kwartaal kromp de Hongkongse economie ten opzichte van het eerste kwartaal. Gevreesd wordt voor een recessie. Die is een feit als ook in het derde kwartaal economische krimp wordt genoteerd.

De demonstraties voor meer democratie en tegen de toenemende invloed van China in Hongkong duren al weken. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat China eerst een humane oplossing moet vinden voor Hongkong voordat een handelsdeal kan worden gesloten.