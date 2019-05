Protest bij jaarvergadering Facebook

Demonstranten met een grote opblaasbare boze emoji probeerden donderdag de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Facebook te verstoren. Ook waren diverse aandeelhouders boos over de vele privacyschandalen rond het socialenetwerkbedrijf. Het protest was echter tevergeefs, want topman Mark Zuckerberg en de zijnen hebben een ruime meerderheid van het stemrecht in handen.

Een voorstel van sommige aandeelhouders om iemand anders dan Zuckerberg bestuursvoorzitter te maken haalde het zoals verwacht dan ook niet. Ook een poging om verandering te brengen in de volgens kleinere aandeelhouders oneerlijke stemverhoudingen en aandelenstructuur, strandde.

Vorig jaar bleek dat onderzoeksbureau Cambridge Analytica toegang had tot persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen gebruikers. Mede om die kwestie houdt Facebook rekening met een miljardenboete van de Amerikaanse toezichthouder FTC, liet de onderneming onlangs weten bij zijn kwartaalcijfers. Facebook lijkt al die miljarden overigens makkelijk te kunnen dragen. Ondanks een voorziening van 3 miljard dollar ging er in het eerste kwartaal toch een winst van ruim 2,4 miljard dollar in de boeken.