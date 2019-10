Prosus wil maaltijdbezorger Just Eat overnemen

Technologiefonds Prosus heeft een overnamestrijd ontketend rondom maaltijdbezorger Just Eat. De recent aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming heeft 4,9 miljard pond, omgerekend zo’n 5,7 miljard euro, over voor het Britse bedrijf. Het bod van Prosus is 20 procent hoger dan dat van Takeaway op Just Eat.

Prosus benaderde het bestuur van Just Eat onlangs om een overname te bespreken. Tot een vergelijk kwam het echter niet, dus besloot Prosus door te zetten met een vijandig bod. Het dochterbedrijf van het Zuid-Afrikaanse Naspers hoopt zo de aandeelhouders van de Britse maaltijdbezorger over de streep te trekken.

Prosus zegt met zijn bod in contanten zekerheid te bieden aan aandeelhouders van Just Eat. Die zekerheid biedt Takeaway, dat de overname grotendeels in aandelen wilde voldoen en sprak van een fusie, niet.

Prosus wijst bovendien op zijn geloof in het hebben van eigen bezorgers zoals Just Eat die heeft. Takeaway-topman Jitse Groen heeft meermaals gezegd daar weinig in te zien. Prosus wil daar ook in investeren. Het technologiefonds heeft al belangen in een aantal vergelijkbare bedrijven, zoals Delivery Hero, iFood en Swiggy.

De koers van het aandeel Just Eat ging op de beurs in Londen ruim 24 procent omhoog. Prosus won 0,1 procent op het Damrak. Ook het aandeel Takeaway werd flink hoger gezet, en voerde de hoofdfondsen in Amsterdam aan met een plus van ruim 5 procent.