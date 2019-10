Prosecco is de nieuwe champagne

Mousserende wijn wordt met het jaar populairder. De grootste stijger is prosecco, die je niet per se met oudjaar of speciale gelegenheden hoeft te drinken.

Volgens IWSR, een Brits onderzoeksbureau dat zich richt op de marketing van alcoholische dranken, worden volgend jaar bijna 3 miljard flessen champagne en andere mousserende wijnen opengemaakt. Bijna een zesde daarvan is prosecco.

De Italiaanse equivalent van champagne maakt een indrukwekkende groei door. „In 15 jaar tijd is de jaarproductie van onze prosecco gestegen van 2 tot meer dan 10 miljoen flessen,” zegt Stefano Bottega, president-directeur van de wijnproducent Bottega, die zetelt in het kerngebied van prosecco.

Andere bekende bubbeltjeswijn, om de categorie zo te noemen, zoals champagne in Frankrijk en cava in Spanje maken slechts een kleine groei door.

Volgens Bottega is de populariteit onder andere te danken aan het relatief lage alcoholpercentage (nog geen 10) en de lage koolzuurdruk, die minder is dan 3,5 atmosfeer (champagne heeft een druk van 6 atmosfeer). Prosecco is anders dan champagne geen drank die je alleen drinkt bij speciale gelegenheden, maar kan dagelijks als aperitief worden genuttigd. Hij is ook –anders dan de Franse bubbels– betaalbaar.

Branding

Wel is er een probleem met de branding. Er zijn prosecco’s van hoge en matige kwaliteit en fakeprosecco’s. De basisregel is het een mousserende wijn is die gemaakt is van het druivenras glera, en afkomstig uit een bepaalde streek in Noordoost-Italië. De naam komt van het gelijknamige dorp, tegenwoordig een wijk in Trieste, de topwijnen komen uit de gemeenten Conegliano en Valdobbiadene (op zo’n 50 kilometer afstand van Venetië). Het kerngebied bestaat uit pittoreske heuvels, die zo bijzonder zijn dat de Unesco ze afgelopen zomer op de Werelderfgoedlijst heeft geplaatst.

Het derde officiële proseccolabel is verantwoordelijk voor de grootste hoeveelheid prosecco (DOC staat voor het Italiaanse kwaliteits- en herkomstcontrolelabel). De productie vindt plaats in negen provincies, waar onder Venetië, Padua en Trieste. Deze categorie zorgt voor de bulk aan prosecco, die niet allemaal van even goede kwaliteit is. De prijs wordt er mee gedrukt.

Regels

De regels waaraan prosecco moet beantwoorden, worden opgesteld door het samenwerkingsverband van proseccoproducenten. „In dit consortium maken de wijncoöperaties de dienst uit,” zegt Bottega. „Zij hebben de grootste productie, maar doorgaans de slechtste kwaliteit.”

Het gaat hen meer om productie draaien dan een merk opbouwen. Eén producent heeft daarom ook de boute stap gezet om uit het consortium te stappen, en van zijn etiket prosecco af te halen. De producent gaat nu verder met de naam Conegliano Valdobbiadene.

Zover wil Bottega niet gaan. „Maar er moet wel wat gebeuren om de kwaliteit en de naam van prosecco te beschermen.” Dit jaar besloot het consortium de opbrengt per hectare naar beneden te brengen. Er mag nu niet meer geproduceerd worden dan 150 kwintalen druiven per hectare. Dat was 180.