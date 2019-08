Projectontwikkelaar zoekt ruimte voor stikstofuitstoot bij stoppende boer

Nu de Nederlandse stikstofaanpak van de baan is, zoeken projectontwikkelaars naar alternatieve routes om bouwprojecten toch te realiseren. Ze proberen onder meer vergunningen van stoppende boeren over te nemen, bleek woensdag uit een rondgang van het Financieele Dagblad.

Het is de ontwikkelaars daarbij te doen om ruimte voor de uitstoot van stikstof in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Zij kunnen niet wachten tot er een oplossing is voor de impasse rond de stikstofproblematiek.

„Soms moet een bouwproject gewoon door. Die bedrijven kijken nu al of er in de buurt toevallig een agrarisch bedrijf stopt”, zegt Lambert Polinder, adviseur bij landbouwcoöperatie Agrifirm in het FD. Namen van bedrijven wil hij niet noemen.

De Raad van State bepaalde in mei dat het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese wetgeving. Het PAS maakte het mogelijk te bouwen of veehouderijen uit te breiden nabij kwetsbare natuurgebieden, op voorwaarde dat compenserende maatregelen worden genomen. Door de uitspraak van de hoogste rechter komen in grote delen van het land projecten in de problemen. Zo gaat de verbreding van de A27 voorlopig niet door. Ook de woningbouw loopt gevaar.

Boerenorganisatie LTO bevestigt in het FD dat er signalen zijn dat ontwikkelaars op boerenbedrijven azen. „Het is niet zo dat ze het erf op komen rijden. Maar van adviseurs horen we dat ze zich aan het oriënteren zijn”, zegt LTO-bestuurder Trienke Elshof.

Drie ministeries, de provincies en een landelijke commissie buigen zich over de stikstofproblematiek. In september moet er een oplossing voor de korte termijn komen. Een definitief alternatief voor het PAS is naar verwachting niet snel gevonden.