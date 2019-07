Prognoses omhoog bij maker Kleenex en Huggies

De Amerikaanse fabrikant van verzorgingsproducten Kimberly-Clark heeft zijn omzet- en winstverwachting voor het hele jaar verhoogd. Naar eigen zeggen profiteert het bedrijf van gunstige marktomstandigheden. Ook werpen kostenbesparingen hun vruchten af.

De producent van onder meer Huggies en Kleenex rekent nu op een omzetgroei op eigen kracht van 3 procent en een aangepaste winst per aandeel tussen de 6,65 en 6,80 dollar. Eerder rekende Kimberly-Clark nog op 2 procent meer verkopen en een winst per aandeel van 6,50 tot 6,70 dollar.

Topman Mike Hsu spreekt van „uitstekende progressie” in het tweede kwartaal. Hij benadrukt dat het niet alleen goed ging met de verkopen en de marge, maar dat er via dividend en het inkopen van aandelen tevens ruim een half miljard dollar aan de aandeelhouders is uitgekeerd. Het bedrijf kondigde begin vorig jaar nog een wereldwijde reorganisatie aan om winstgevender te worden, waarbij duizenden banen verloren gingen.