Proef met baggagesysteem op Rotterdam Airport

Industriebedrijf Vanderlande mag op Rotterdam The Hague Airport zijn vernieuwende bagageafhandelingssysteem met zelfrijdende karretjes gaan uitproberen. Daarover hebben het Brabantse bedrijf en de luchthaven een intentieverklaring getekend.

Het gaat om FLEET. Dat is volgens Vanderlande het eerste bagageafhandelingssysteem ter wereld dat is gebaseerd op autonome-voertuigentechnologie. Elk karretje vervoert één stuk bagage en bepaalt zelf de optimale route door de luchthaven heen.

Naar verwachting kan er in september dit jaar al in de praktijk gewerkt worden met het systeem. Voorlopig gaat het nog wel om een proef, met slechts enkele karretjes. Volgens een woordvoerster van de luchthaven is het de bedoeling om het systeem uiteindelijk op grotere schaal te gebruiken. Er zijn geen financiële details gemeld.

Vanderlande ontwerpt en produceert al jaren logistieke systemen voor onder meer distributiecentra en bagagehallen op luchthavens. Het in Veghel gevestigde bedrijf is sinds vorig jaar in handen van het Japanse Toyota Industries.