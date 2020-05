Productie Italiaanse industrie kelderde in maart

De productie van de Italiaanse industrie is in maart nog harder gedaald dan werd verwacht. In de derde maand van het jaar werd bijna een derde minder geproduceerd dan een jaar eerder door de lockdown die in die maand van kracht werd vanwege het coronavirus, meldt het Italiaanse statistiekbureau Istat.

De productie van de industrie daalde, aangepast voor het aantal werkdagen, met 29,3 procent. Economen waren in doorsnee uitgegaan van een afname met 18,3 procent.

De Italiaanse economie is hard getroffen door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Fabrieken lagen grote delen van de afgelopen maanden stil en mochten pas deze maand weer open. Precieze gegevens over wat dat voor de economie betekend heeft, komen nu langzaam naar buiten. De Europese Commissie zei in zijn voorjaarsvoorspelling te rekenen op een economische neergang van 9,5 procent dit jaar voor het Zuid-Europese land, de zwaarste in de hele Europese Unie.