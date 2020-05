Productie industrie eurozone hard omlaag door corona

De productie in de industrie van de eurozone is in maart scherp gedaald vanwege de uitbraak van het coronavirus en de beperkende maatregelen in Europese landen om de ziekte tegen te gaan. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat kromp de productie met 11,3 procent in vergelijking met een maand eerder.

De productiedaling viel wel wat minder sterk uit dan verwacht, want economen hadden in doorsnee gerekend op een krimp met 12,5 procent. In maart ging de industriële productie in het eurogebied van negentien landen met 0,1 procent omlaag.

In alle productcategorieën zakte de productie, met name bij kapitaalgoederen zoals bijvoorbeeld machines en duurzame consumentengoederen zoals bijvoorbeeld auto’s, meubilair en witgoed. Volgens Eurostat waren vooral forse productiedalingen te zien in Italië, Slovenië en Frankrijk. Door de crisis werden veel fabrieken stilgelegd.

Voor de gehele Europese Unie werd voor maart een productiekrimp met 10,4 procent gemeten.

ING-hoofdeconoom Bert Colijn schrijft in een reactie dat er nog meer pijn aan zit te komen voor de Europese industrie omdat in april de lockdown voor de gehele maand gold. Hij denkt dat daarna de productie weer zal gaan stijgen door de versoepeling van de beperkende maatregelen, maar dat de productieniveaus voorlopig nog lange tijd achter zullen blijven bij die uit het verleden.