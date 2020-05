Productie Duitse en Franse industrie hard geraakt door crisis

De productie van de industrie in Duitsland en Frankrijk is in maart sterk gedaald door de coronacrisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Dat meldden de nationale statistiekbureaus van Duitsland en Frankrijk.

In de Duitse industrie kelderde de productie met 9,2 procent vergeleken met februari. Dat is de sterkste productiedaling sinds het begin van de metingen in 1991. Economen rekenden gemiddeld op een daling van de industriële productie in de grootste economie van Europa met 7,4 procent. Voor de Franse industrie werd een min van 16,2 procent gemeld.

Vooral in de Duitse auto-industrie ging de productie sterk omlaag, met bijna een derde. Duitse autofabrieken zijn stilgelegd vanwege de crisis. Maar ook andere industrieproducten werden minder geproduceerd zoals investerings- en consumentengoederen. In de Franse auto-industrie was eveneens sprake van een scherpe productiekrimp doordat fabrieken op slot gingen.