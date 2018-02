Producentenvertrouwen weer op record

Het producentenvertrouwen in Nederland is in februari weer op een recordhoogte uitgekomen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Industriële ondernemers zijn veel positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder.

Over de voorraden gereed product en de orderpositie waren de ondernemers in de industrie iets minder optimistisch. De vertrouwensindex ging van 10,3 in januari, toen het vorige record in de boeken werd gezet, naar 10,9 in februari.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar van 0,7. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2009 de laagste waarde met min 23,5. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.