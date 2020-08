Producentenvertrouwen neemt opnieuw toe in augustus

Industriële ondernemers waren in augustus voor de vierde maand op rij minder negatief. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral over de orderportefeuille en de voorraden gereed product werd minder negatief geoordeeld. Daarentegen waren ze wat somberder over de verwachte bedrijvigheid.

Het producentenvertrouwen ging van min 8,7 in juli naar min 5,4 in augustus. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is plus 0,4. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in april 2020 tijdens de coronacrisis de laagste waarde met min 28,7.

Het statistiekbureau maakte ook bekend dat de afzetprijzen van de industrie in juli gemiddeld 4,9 procent lager waren dan een jaar eerder. In juni waren producten nog 5,5 procent goedkoper. De ontwikkeling van de afzetprijzen hangt nauw samen met de ontwikkeling van de olieprijs. De prijsdaling van olie was in juli iets kleiner ten opzichte van een jaar eerder dan in juni.