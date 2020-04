Producenten groente en fruit willen uitbreiding noodsteun

Producenten van groente en fruit willen dat de noodmaatregelen om bedrijven door de huidige coronacris te loodsen worden uitgebreid. In het steunpakket (NOW-regeling) wordt volgens partijen in de voedingstuinbouw geen rekening gehouden met bijvoorbeeld seizoensinvloeden.

Verder lopen producenten aan tegen beperkingen wat betreft beschikbaarheid van arbeid en productie, verwerking en distributie van groente en fruit. Dat zorgt ervoor dat de werking van de markt en de continuïteit van aanvoer worden verstoord. Volgens de sector zijn daarom extra voorzieningen nodig om de liquiditeit in de voedingstuinbouw te garanderen.

Greenports Nederland heeft namens partijen in de voedingstuinbouw, een brief aangeboden aan Landbouwminister Carola Schouten. Daarin roepen ze op tot een extra pakket aan noodmaatregelen voor de voedingstuinbouw. De brief gaat ook in op de grote verschillen in de schade per bedrijf, het belang van kredietondersteuning en schaderegelingen, om leveringszekerheid door de hele keten te kunnen garanderen.