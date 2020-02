Producent Jameson en Malibu: winst geraakt door coronavirus

Drankproducent Pernod Ricard verwacht hard te worden geraakt door het nieuwe coronavirus en stelt daarom de verwachtingen voor de winst neerwaarts bij. China is een van de belangrijkste markten van het Franse bedrijf.

Het bedrijf achter de drankmerken Jameson, Malibu en Absolut Vodka deed het afgelopen halfjaar nog goede zaken in China. De omzet nam hier met een tiende toe vergeleken met een jaar eerder. Dat kwam voornamelijk omdat het Chinees Nieuwjaar nu net wel in het afgesloten fiscale halfjaar viel. Topman Alexandre Ricard gaat ervan uit dat de resultaten het komende kwartaal zullen lijden onder de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Hij ging er eerder van uit dat de wereldwijde winst in het gehele boekjaar 2019/2020 op eigen kracht zou groeien met 5 tot 7 procent, maar stelt die verwachting bij naar 2 tot 4 procent.

De omzet nam in het afgelopen halfjaar met een kleine 6 procent toe naar 5,5 miljard euro. Die groei was gespreid over alle markten waarin Pernod Ricard actief is.