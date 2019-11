Procureur begint onderzoek naar WeWork

De procureur-generaal van de staat New York is een onderzoek begonnen naar het bedrijf WeWork. Een woordvoerder van de in zwaar weer belande uitbater van gedeelde werkruimtes bevestigt dat het bedrijf een onderzoeksverzoek van het bureau van de procureur-generaal heeft gekregen. Het werkt mee aan het onderzoek.

Een de zaken die onderzocht worden is of WeWork-oprichter en voormalig topman Adam Neumann zichzelf verrijkt heeft door vastgoed te kopen dat hij vervolgens weer doorverhuurde aan WeWork. Neumann is eind september onder druk opgestapt. De Amerikaanse beurswaakhond SEC had vorige week al een onderzoek aangekondigd of het bedrijf de regels heeft overtreden in aanloop naar de afgeblazen beursgang.

Het bedrijf liet maandag weten dat het een derde van zijn personeel op straat wil zetten. Volgens de krant The New York Times is de ontslagronde onderdeel van een vijfjarenplan om van WeWork een gezond bedrijf te maken.