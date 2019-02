„Procedure tegen Nederland om pulsvissen”

Ambtenaren van de Europese Commissie willen een procedure tegen Nederland starten vanwege het overtreden van regels rond pulsvissen.

Dat schrijft de Europese Commissie in een brief die in handen is van de NOS. De commissarissen moeten nog akkoord gaan met de procedure. Volgens de omroep gebeurt dat in de meeste gevallen.

De brief van de ambtenaren was gericht aan een Franse milieuorganisatie die vorig jaar een klacht indiende bij de Commissie. Veel Nederlandse pulsvisvergunningen zouden volgens de organisatie illegaal zijn afgegeven.

De procedure kan ertoe leiden dat Nederland het beleid aan moet passen, wat de Nederlandse pulsvissers veel geld kan kosten.