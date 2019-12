Probleem Peter Langhout bezorgt 200 mensen kerstdomper

Zo’n tweehonderd mensen zien hun kerstuitje in het water vallen door de financiële problemen bij Peter Langhout. Die reisorganisatie schrapte alle geplande reizen nadat moederbedrijf Havi Beheer deze week failliet was gegaan.

Peter Langhout deed deze week bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) melding van financieel onvermogen. Daardoor kunnen benadeelde reizigers een claim indienen om hun geld terug te krijgen. In totaal geldt dit voor „richting de duizend” reizigers, laat een woordvoerder van de SGR weten. Van hen zouden zo’n tweehonderd in de kerstperiode op vakantie gaan. Of zij voor de feestdagen nog een nieuwe vakantie kunnen boeken is de vraag.

Op het moment dat Peter Langhout melding deed bij de SGR waren enkele tientallen klanten op vakantie. Zij hebben hun reis zonder problemen kunnen afmaken en zijn nu op weg naar huis, aldus de zegsman.