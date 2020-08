Privacywaakhond krijgt vragen over registratieplicht horeca

De onduidelijkheid over de hernieuwde registratieplicht in de horeca is ook merkbaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De toezichthouder krijgt van burgers en ondernemers vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Afgelopen week kondigde het kabinet aangescherpte maatregelen voor de horeca aan. Ondernemers zijn nu verplicht naam en telefoonnummer van klanten te vragen voor eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD. Die gegevens moeten na twee weken vernietigd worden. Consumenten zijn niet verplicht de gegevens te verstrekken.

De zegsvrouw kon nog niet zeggen wat voor vragen en hoeveel vragen er binnen waren gekomen. Zelf kwam ze de onduidelijkheden omtrent de registratie ook al tegen: „Bij het halen van een ijsje lag een lijst met namen en telefoonnummers, voor iedereen in te zien.”

De verwerking van de contactgegevens moet plaatsvinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die stelt bedrijven in staat zelf gegevensbescherming te regelen, zolang ze voldoen aan de AVG-regels. „Dit is een uitzonderlijke situatie, maar de verwerking geldt eigenlijk net zoals bij normale gegevensverwerking in de horeca”, legt de zegsvrouw uit. „Ook als je zou reserveren zonder corona, moeten horecazaken zorgvuldig omgaan met de gegevens. Dus bijvoorbeeld zorgen dat niet iedereen erbij kan en ze op tijd vernietigen.”

Maar bij heel veel ondernemers zijn deze richtlijnen helemaal niet duidelijk, merkte branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland al. KHN heeft hierover vragen gesteld aan het kabinet. In verschillende media verschijnen berichten dat de ene horecazaak de contactgegevens een maand bewaart, de ander ‘tot in de oneindigheid’. Ook over de verwerking van andere persoonsgegevens voor bron- en contactonderzoek, zoals passagierslijsten van vliegmaatschappijen, is nog onduidelijkheid.