Prins Constantijn opent Haags kantoor filantropische instelling

Prins Constantijn opent woensdag het Europese hoofdkantoor van de Amerikaanse stichting Draper Richards Kaplan Foundation (DRK) in Den Haag. De filantropische instelling helpt beginnende ondernemingen die problemen in de samenleving willen aanpakken. Er is een nieuw fonds van 80 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor Europese bedrijven.

De non-profitorganisatie heeft naar eigen zeggen voor Den Haag als locatie gekozen vanwege het goede vestigingsklimaat voor sociale ondernemingen, bedrijven die zich richten op maatschappelijke impact. Een van de eerste Nederlandse ondernemingen die wordt ondersteund is Safi Sana. Dat bedrijf maakt in Ghana compost en biogas van onder meer groente- en fruitafval. Zo verbetert Safi Sana de hygiënische omstandigheden voor de lokale bevolking en voorziet het haar van energie. De compost gaat naar lokale boeren.

De DRK Foundation had al vestigingen in India en Afrika en steunt op dit moment 176 ondernemingen. Die richten zich onder meer op het verbeteren van gezondheidszorg, onderwijs en voedselzekerheid.