Principeakkoord Takeaway en Just Eat

Maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com en zijn Britse branchegenoot Just Eat hebben een principeakkoord bereikt over een fusie. De totale waarde van de deal komt uit op 5 miljard pond, een kleine 5,6 miljard euro.

Als de samensmelting doorgaat, krijgen aandeelhouders van Just Eat 52,2 procent van de aandelen in de combinatie in handen. De eigenaren van Takeaway hebben dan 47,8 procent van de aandelen in bezit.

Takeaway-topman Jitse Groen is de beoogd topman van het nieuwe fusiebedrijf, terwijl financieel directeur Paul Harrison van Just Eat die rol houdt bij de combinatie. Verder wordt voorzitter Mike Evans van Just Eat voorzitter van de raad van commissarissen. Adriaan Nühn, nu nog rvc-voorzitter bij Takeaway, wordt onder Evans vicevoorzitter.

De combinatie krijgt zijn hoofdkantoor in Amsterdam. Het bedrijf wil echter een beursnotering in Londen. De notering van Takeaway in Amsterdam wordt geschrapt. Ook een belangrijk deel van het personeel blijft in het Verenigd Koninkrijk.

Takeaway heeft 2600 werknemers, Just Eat ongeveer hetzelfde aantal. Het is volgens de bedrijven nog te vroeg om te zeggen wat de gevolgen van een samensmelting voor het personeel zullen zijn. Wel wijst een woordvoerder erop dat er een beperkte overlap is omdat beide bedrijven in andere landen actief zijn. Ook zijn Takeaway en Just Eat groeibedrijven en dus „altijd op zoek naar goed personeel”.

Takeaway, in Nederland bekend onder de naam Thuisbezorgd.nl, nam in 2016 al de activiteiten van Just Eat in de Benelux over. In hetzelfde jaar trok het maaltijdbestelbedrijf zich terug uit het Verenigd Koninkrijk, omdat het daar geen kans zag uit te groeien tot marktleider.

Schaalgrootte is belangrijk in de branche voor maaltijdbestellingen. Takeaway is daar al langer naar op zoek. Vorig jaar kocht het bedrijf de Duitse activiteiten van concurrent Delivery Hero voor 950 miljoen euro. De omzet over heel 2018 steeg tot 240 miljoen euro. Just Eat is met een omzet van bijna 780 miljoen pond een maatje groter.