Primera is de sigaretten voorbij en groeit

Primera slaagt er steeds beter in om met andere producten dan tabak geld te verdienen. De winkelketen die bij het grote publiek vooral bekend was als de sigarenboer zag de omzet uit tabaksproducten verder dalen, maar bracht desondanks meer geld in het laatje in 2018.

De omzet steeg met 4 procent tot bijna 717 miljoen euro. Dat kwam deels door de opening van zeven nieuwe winkels, waardoor bij de coƶperatie Primera inmiddels 510 winkels zijn aangesloten. Maar ook op basis van een gelijk aantal winkels groeide de brutowinst met 2 procent.

Primera is al langer bezig zijn productaanbod te verbreden en profileert zichzelf inmiddels als keten van tabak- en gemakswinkels. Vooral de omzet uit cadeaukaarten steeg flink. Ook elektronische rookproducten deden het goed. Verder zullen dit jaar in steeds meer winkels telecomaccessoires worden verkocht.