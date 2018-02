Primera compenseert afnemende tabaksverkoop

Winkelketen Primera heeft vorig jaar minder tabak aan de man gebracht. Toch ging de totale omzet licht omhoog, dankzij een toenemende vraag naar onder meer cadeaukaarten en e-sigaretten. Ook kreeg het winkelbedrijf er per saldo negentien filialen bij en was online sprake van een flinke omzetverbetering.

„Klanten verwachten bij ons type winkels een breed assortiment en daar zetten wij als Primera flink op in”, verklaart algemeen directeur Gert van Doorn.

Primera was in 2017 goed voor een omzet van 689 miljoen euro. De opbrengsten van tabak kwamen 3 procent lager uit en de omzet uit lotenverkoop zakte met 5 procent. Volgen het bedrijf had die ontwikkeling, gezien het omzetaandeel van beide assortimentsgroepen, een „behoorlijke impact op het omzettotaal”. Online gingen de verkopen echter met 59 procent omhoog.

In oktober vorig jaar opende Primera zijn vijfhonderdste winkel en tegen het einde van 2017 stond de teller op 504 filialen. Daarmee behoort Primera wat betreft aantal verkooppunten naar eigen zeggen tot de tien grootste winkelketens in Nederland.