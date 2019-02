De prijzen voor bestaande koopwoningen zijn in januari iets harder gestegen dan in december. In doorsnee was een koophuis 8,7 procent duurder dan een jaar eerder, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. In december stegen de prijzen op jaarbasis met 8,4 procent

De stijgende prijzen gingen gepaard met een daling van het aantal huizen dat van eigenaar wisselde. Het kadaster registreerde 15.125 verkochte woningen. Dat is bijna 6 procent minder dan in januari 2018.