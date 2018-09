„Prijzen aan pomp kunnen flink stijgen”

De stijgende olieprijzen kunnen de prijzen aan de pomp flink gaan aanjagen. Er is een mogelijkheid dat de grens van 2 euro per liter benzine geslecht gaat worden, aldus marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers.

Eerder op de dag lieten grote oliehandelaren weten dat de olieprijs kan oplopen tot 100 dollar per vat, vooral vanwege het wegvallen van Iraanse olie op de markt door de Amerikaanse sancties tegen Iran. Momenteel bedraagt de prijs van een vat Brentolie meer dan 80 dollar, het hoogste niveau sinds november 2014.

De adviesprijs aan de pomp voor benzine (Euro95) ligt nu op 1,784 euro per liter. Daarmee komt het record van 1,895 euro uit oktober 2012 in zicht. „Elke dollar bij de olieprijs is 1 cent extra erbij aan de pomp als het structureel is”, verklaart Van Selms. Overigens hebben wisselkoerseffecten ook invloed op de benzineprijs omdat ruwe olie in dollars wordt afgerekend. Door de waardedaling van de euro tegen de dollar werd de olieprijs in het afgelopen halfjaar 3 tot 4 dollar duurder.

UnitedConsumers houdt dagelijks de adviesprijzen voor bijvoorbeeld benzine en diesel in de gaten. Deze prijzen worden dagelijks aangepast. „Bij een hogere olieprijs stijgen de prijzen zo snel mogelijk, maar bij een daling worden de prijzen vertraagd aangepast”, aldus Van Selms.

Van Selms stelt wel dat het „koffiedik kijken” is als het gaat om de ontwikkeling van de olieprijs. „Het hangt van incidenten aan elkaar. Het kan raar gaan.”