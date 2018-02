„Prijsverschil huismerk en A-merk loopt op”

Het prijsverschil tussen huismerken en A-merken in de supermarkt loopt op. Volgens een peiling door de Consumentenbond zijn koopjesjagers met huismerken nu gemiddeld 36 procent voordeliger uit. Drie jaar geleden was dit nog 31 procent.

Vooral bij Dirk zijn de prijsverschillen groot. Daar ging het gemiddeld om 40 procent. Aldi en Lidl zijn evenwel nog steeds het goedkoopst wat betreft huismerken, maar het verschil met de andere supermarkten is wel kleiner geworden: in 2015 waren zij nog zo’n 20 tot 22 procent voordeliger, nu 15 procent.

De Consumentenbond peilde in december vorig jaar de prijzen van de vijftien grootste supermarktketens én online-bezorgsupermarkt Picnic. Bij de peiling werden in totaal 7000 prijzen genoteerd, van 150 A-merken en 120 huismerk-producten.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat Jumbo intern grote prijsverschillen hanteert, vooral met A-merken. Oftewel de ene Jumbo is volgens de Consumentenbond duurder dan de andere. In Friesland, Groningen en Limburg zijn er bijna alleen maar duurdere Jumbo’s, meer richting de Randstad zitten de goedkopere winkels.

Jumbo verklaart in een reactie altijd de laagste vaste prijzen te willen garanderen in elke plaats waar de keten gevestigd is. „Dit betekent automatisch dat de prijzen van producten kunnen variëren afhankelijk van de lokale concurrentie in een betreffende plaats”, aldus de grootgrutter.