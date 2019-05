Prijsvechter Wizz Air boekt recordwinst

De Hongaarse budgetvlieger Wizz Air heeft een sterk financieel jaar achter de rug. Het aantal vervoerde passagiers nam flink toe en er ging een recordwinst in de boeken. Daarmee onderscheidt Wizz Air zich van andere luchtvaartmaatschappijen, die recent juist met tegenvallende cijferberichten kwamen.

Onzekerheid over de brexit, hogere brandstofkosten, overcapaciteit en het ongunstig vallen van Pasen waren allemaal zaken die branchegenoten parten speelden. Maar Wizz Air lijkt dit allemaal niet zo te deren. Topman József Váradi vindt het juist gunstig dat de omstandigheden ervoor zorgen dat concurrenten hun minder rendabele capaciteit schrappen. Daardoor ontstaan er immers kansen voor Wizz Air, denkt hij.

Het financiële jaar van de maatschappij liep tot 31 maart 2019. Er werden bijna 35 miljoen passagiers vervoerd, een kleine 17 procent meer dan een jaar eerder. De omzet dikte met een vijfde aan tot 2,3 miljard euro en onder de streep bleef zo’n 292 miljoen euro over, tegen een jaarwinst van ruim 275 miljoen euro in de voorgaande periode. Wizz Air vliegt ook op Nederland en is vooral interessant voor vluchten naar Centraal- en Oost-Europa.