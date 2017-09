Prijsvechter op de rails naar centrum Parijs

De goedkope hogesnelheidstrein Ouigo van de Franse spoorwegen dringt in december door tot het centrum van Parijs. De prijsvechter op de rails krijgt dan ook het station van Montparnasse als uitvalsbasis, meldden Franse media zaterdag.

De Ouigo bestaat al vier jaar, maar om kosten te sparen vertrekt de Ouigo tot dusver van drie stations aan de rand van de metropool Parijs, zoals het station van Marne-la-Vallée 16 kilometer ten oosten van de Franse hoofdstad. Een treinreis met de Ouigo van bijvoorbeeld de Parijse voorstad Massy naar Bordeaux hoeft maar 10 euro te kosten en voor kinderen 5 euro.

Het vertrek van een station dat ver buiten het centrum ligt, betekent dat de TGV meteen heel hard kan gaan rijden en dat bespaart tijd en geld. Maar de enige aandeelhouder, de nationale spoorwegmaatschappij SNCF, wil de Ouigo vanaf 10 december ook naar Paris zelf brengen om meer reizigers te werven voor de spotgoedkope hogesnelheidstrein.

De SNCF rekent erop dat het aantal reizigers in hogesnelheidstreinen in Parijs komend jaar bijna verdubbelt. In 2018 moet de Ouigo dan ook meer stations in Parijs gaan bedienen. De treinreis van of naar een station in Parijs zelf wordt wel wat duurder. De eerste steden die de Ouigo vanaf het station Montparnasse aandoet zijn Bordeaux, Nantes en Rennes.