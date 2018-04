Prijsvechter Norwegian wijst avances IAG af

Topman Bjørn Kjos van budgetluchtvaartmaatschappij Norwegian Air zegt dat zijn bedrijf niet te koop is. Kjos reageerde daarmee op avances van luchtvaartconcern International Airlines Group (IAG). Het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia heeft een belang van 4,6 procent opgebouwd en liet eerder deze week weten dat een bod op heel Norwegian mogelijk is.

Volgens Kjos hebben al veel bedrijven begerig naar Norwegian gekeken, maar heeft zijn onderneming „totaal geen interesse” in een verkoop. De Norwegian-bestuurder gaf aan nog niet met de top van IAG te hebben gesproken.

Sommige analisten menen dat Norwegian te veel hooi op de vork heeft genomen met een snelle groei. Het bedrijf heeft wel een aanmerkelijk jongere vloot dan IAG en is gespecialiseerd in trans-Atlantische budgetvluchten, een concept dat volgens veel marktkenners steeds belangrijker zal worden in de luchtvaartwereld.