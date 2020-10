Prijsvechter easyJet waarschuwt voor stevig verlies door crisis

De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet waarschuwt dat het afgelopen boekjaar wordt afgesloten met een verlies van mogelijk wel 845 miljoen pond (929 miljoen euro). Het zou daarmee de eerste keer zijn in de geschiedenis van de prijsvechter dat een jaar met verlies wordt afgesloten. EasyJet werd in 1995 opgericht.

De maatschappij wordt net als branchegenoten keihard geraakt door de coronacrisis. Vliegtuigen blijven noodgedwongen aan de grond doordat er te weinig tickets worden verkocht. Dat komt mede door reisrestricties, maar ook is de reislust onder consumenten minder uit angst voor het virus. EasyJet zegt dit jaar 25 procent van de geplande capaciteit te vliegen. Daarmee blijven de financiën onder druk staan.

In een handelsupdate spreekt easyJet over een operationeel verlies in het boekjaar tot en met september dit jaar van 815 miljoen tot 845 miljoen pond. Daarmee is de crisisschade groter dan de 794 miljoen pond waar kenners in doorsnee op hadden gerekend.

Om de crisis te doorstaan is mogelijk steun vanuit de Britse overheid nodig. Naar verluidt heeft easyJet voor steun aangeklopt in Londen. Tot dusver heeft easyJet een lening van 600 miljoen pond gekregen van de Britse overheid. Verder werden 4500 banen geschrapt. Nog eens 608 miljoen pond werd opgehaald met de verkoop van vliegtuigen. Ook haalde de onderneming 419 miljoen pond op bij aandeelhouders.

Op 17 november komt easyJet met definitieve resultaten naar buiten.